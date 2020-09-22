Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сдал положительный тест на наличие коронавируса и перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Работа по руководству Правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами Правительства и руководителями всех органов краевой власти», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с заражением губернатора, все мероприятия с его участием отменены на ближайшие 10-14 дней.
В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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