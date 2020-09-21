США отреагируют на ситуацию с Навальным после получения выводов ОЗХО

Соединенные Штаты отреагируют на ситуацию с Алексеем Навальным после получения результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью BILD-TV.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепа.

Помпео отметил, что результаты расследования должны поступить в течение ближайших двух недель.

«Что касается реакции на это, Соединенные Штаты – вы помните, когда против Скрипаля применяли химическое оружие – очень резко ответили. Нет причин ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом, когда будут доступны все факты», – подчеркнул госсекретарь.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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