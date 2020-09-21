Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадными конфетами

Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) принесла шоколадные конфеты на переговоры и попыталась угостить российских представителей, однако россияне отказались. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что представители Киева принесли конфеты из Германии, чтобы гостить всех участников переговоров. Но российская делегация отказалась от угощения.

«Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась», — заявил он.

Резников утверждает, что эти конфеты были куплены в немецком магазине. Он отметил, что украинцы на переговорах ТГК применяют тактику, которая «иногда напрягает» россиян.

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