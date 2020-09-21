Мишустин поздравил Армению с Днем независимости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил армянского коллегу Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу армянского кабмина.

Российский политик в поздравительной телеграмме отметил дружественный, партнерский и союзнический характер двух стран.

Мишустин выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление армяно-российского сотрудничества в сферах экономики, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, а также углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам Армении и России.

Российский премьер также пожелал Пашиняну доброго здоровья, благополучия и новых успехов, а армянскому народу — счастья и процветания».

В правительстве России подтвердили, что Мишустин направил телеграмму премьер-министру Армении.

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