Рапота: Белоруссии и РФ предложено активизировать работу по ряду «дорожных карт»
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота уведомил, что по некоторым интеграционным «дорожным картам» предложено активизировать работу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».
При этом он не стал уточнять, о каких именно «дорожным картах» идет речь.
«У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими «дорожными картами», — заявил Рапота.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Без орла двуглавого: что будет с Союзным государством
— «Нужна ли сейчас интеграция с Россией?»: Путин встретился с Лукашенко
— Захарова попросила не удивляться сложности в интеграции России и Белоруссии