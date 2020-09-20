Рапота: Белоруссии и РФ предложено активизировать работу по ряду «дорожных карт»

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота уведомил, что по некоторым интеграционным «дорожным картам» предложено активизировать работу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

При этом он не стал уточнять, о каких именно «дорожным картах» идет речь.

«У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими «дорожными картами», — заявил Рапота.

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