Трамп сократил отставание от Байдена в предвыборной гонке

Кандидат на пост президента США демократ Джозеф Байден опережает по популярности действующего главу государства республиканца Дональда Трампа на 8%. За прошедший месяц этот разрыв сократился на 1 пункт, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты прошедшего опроса.

По последним данным, свой голос за Трампа готовы отдать 43% избирателей, за Байдена — 51%.

В июле разрыв между кандидатами составлял 11%, в августе — 9%.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Первые теледебаты между Трампом и Байденом пройдут в конце сентября.