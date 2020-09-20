Умер бывший премьер Канады Джон Тернер

Бернст Ю.
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Mike Cassese/Reuters

Джон Тернер, 17-й премьер-министр Канады, умер в возрасте 91 года, передает Global News.

По словам родственников, Тернер скончался у себя дома.

Политик занимал пост премьера в 1984 году.

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