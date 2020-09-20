Иран надеется, что СБ ООН отвергнет попытку США вернуть санкции

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи выразил надежду, что члены Совета Безопасности проигнорируют заявление США о восстановлении санкций ООН против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исламская Республика Иран надеется, что члены Совета Безопасности в очередной раз отвергнут продолжающиеся попытки США злоупотребить процессом Совета Безопасности, тем самым подорвав авторитет и доверие к Совету и ООН», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Иран считает попытку США запустить механизм восстановления антииранских санкций ООН юридически несостоятельной, так как Вашингтон больше не является участником Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни примут меры против Ирана и нарушителей якобы возвращаемых антииранских санкций ООН.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

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