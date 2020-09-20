Протестующие в Бангкоке передали начальнику полиции требования для короля

Протестующие в Бангкоке передали начальнику городского управления полиции таиландской столицы три заявления для короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое требование протестующих — отставка правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча. Второе основное требование протестующих – принятие новой конституции. Также участники протеста требуют реформировать монархию и вернуть ее в конституционное русло.

Как сообщалось, в Таиланде нарастает возмущение поведением 68-летнего короля Махи Вачиралонгкорна. На прошлой неделе стало известно, что он вернул титулы и регалии своей официальной любовнице, которую год назад разжаловал с этого «поста». В Twitter возмущаются, что он увез ее в Германию, чтобы присоединить к своему «гарему» и распространяют призывы реформировать монархию, несмотря на законодательный запрет оскорблять короля или подвергать критике его поступки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Реформировать монархию»: короля Таиланда больше не боятся