США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана и обещают усилить давление

США в ближайшие дни примут меры против Ирана и нарушителей якобы возвращаемых антииранских санкций ООН. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает ТАСС.

По словам Помпео, 20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Он также заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.

«В ближайшие дни США объявят ряд дополнительных мер для усиления выполнения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности. Наша политика максимального давления на иранский режим продолжится, пока Иран не заключит с нами всеобъемлющее соглашение, которое бы сдерживало угрозы нераспространения и остановило распространение хаоса, насилие и кровопролитие», — сообщил Помпео.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства. В настоящее время Вашингтон требует продления оружейного эмбарго и грозится в противном случае запустить механизм возврата санкций, отмененных резолюцией 2231.

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