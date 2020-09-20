Порошенко присудил себе спасение Украины от «агрессора»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «команда» спасла страну от «агрессора». Об этом сообщает ФАН.

«В самые тяжелые времена наша команда спасла страну, остановила агрессора, заложила фундамент государственности. Это то, что мы называем армией, украинским языком, верой», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин заявил о начале процесса насильственного свержения президента Украины Владимира Зеленского. По словам парламентария, в этом направлении работает команда бывшего украинского президента Петра Порошенко.

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