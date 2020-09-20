Трамп разрешил Oracle купить TikTok

Президент США Дональд Трамп одобрил приобретение сервиса TikTok корпорацией Oracle. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я благословил сделку… Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что в США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat.

До этого американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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