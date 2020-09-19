Глава Саратовской области заразился коронавирусом
Катерина Медведева
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.
«Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса», — написал он на странице в Instagram.
Глава региона сделал тест, который оказался положительным.
Радаев отметил, что находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме, поэтому он продолжает работать удаленно.
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