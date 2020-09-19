Охранника главы МИД Британии отстранили за забытый в самолете пистолет

Охранника главы МИД Великобритании Доминика Рааба временно отстранили от службы после того, как он забыл в самолете заряженный пистолет. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел накануне по возвращении министра из поездки в США.

Известно, что девятимиллиметровый «Глоком» нашел в салоне лайнера, приземлившегося в лондонском аэропорту Хитроу, уборщик. Он сообщил об этом полиции, которая уже установила владельца оружия.

В Скотленд-Ярде сообщили СМИ, что им известно об инциденте, и причастный к нему сотрудник отстранен от исполнения обязанностей на время проведения внутреннего расследования всех обстоятельств произошедшего.