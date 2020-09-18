В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который позволит проводить реновацию в регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Об этом свидетельствует база законопроектов нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов», — говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что миллион москвичей живут в предаварийном жилье.

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