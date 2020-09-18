Лавров высказался об отказе Германии сотрудничать по Навальному

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия отказывается сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным под абсолютно выдуманными предлогами. Об этом пишет РИА «Новости».

«Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», — сказал Лавров.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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