Обама опубликует мемуары

Бывший президент США Барак Обама анонсировал публикацию своих политических мемуаров после окончания президентских выборов, сообщает CNN.

Книга с воспоминаниями о политической карьере первого в США чернокожего президента выйдет с названием «Земля обетованная». Она будет доступна в продаже с 17 ноября.

«В «Земле обетованной» я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех», — заявил политик.

По информации телеканала, книга выйдет одновременно на 25 языках. Бумажная версия мемуаров в твердом переплете будет стоить около $45. Аудиокнигу можно будет приобрести за $40.

Ранее супруга экс-президента Мишель Обама опубликовала свои мемуары под названием «Становление». Она вышла в 2018 году и разошлась миллионными тиражами.

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