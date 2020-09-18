РФ и Турция не смогли договориться по Идлибу на переговорах в Анкаре

Россия в ходе переговоров с Турцией не согласилась на предложение передать под контроль турецкой армии города аль-Рифаат и Манбидж. Переговоры в Анкаре закончились безрезультатно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий источник.

«Встречи между российскими и турецкими военными делегациями завершились без каких-либо конкретных результатов или достижения взаимопонимания между двумя сторонами по поводу Идлиба», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что Москва предложила турецким властям покинуть контрольно-пропускные пункты в Идлибе, которые расположены на подконтрольных сирийским властям землях.

Также Анкара отвергла требование вывести из региона тяжелое вооружение и сократить военный контингент.

Россия, в свою очередь, отказалась от требования передать под контроль Турции города Таль-Рифаат и Манбидж.

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