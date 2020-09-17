МИД: планы ЕС о санкционном списке Навального носят антироссийский характер

Планы Евросоюза о санкционном списке имени Алексея Навального носят антироссийский характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность», — сказала Захарова.

Захарова также подчеркнула, что такая позиция ЕС доказывает нежелание установить истину в ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где он несколько дней пролежал в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разоблачен фейк про готовящиеся после инцидента с Навальным «санкционные списки»

— Евродепутаты призывают к бойкоту России из-за Навального

— Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным