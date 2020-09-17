Депутат Лебедев объяснил, почему на заседаниях Госдумы голосует реже всех

Голосование «против» бессмысленно, если законопроект одобрен большинством депутатов. Так заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев объяснил свое лидерство в рейтинге парламентариев, пропустивших больше всего голосований за весеннюю сессию 2020 года.

Ранее Лебедев раскритиковал рейтинг, составленный аналитиками Центра политической конъюнктуры. Он назвал его чушью и подчеркнул, что регулярно посещает заседания Госдумы.

В ответ глава ЦПК Алексей Чеснаков порекомендовал Лебедеву ознакомиться с первоисточником и не доверять «пересказам журналистов».

«В докладе абсолютно четко говорится о том, что анализировались пропуски голосований, а не пропуски заседаний. Лебедев утверждает, что он присутствовал на 99% заседаний, что почти правда, но при этом проголосовал он лишь 73 раза «за», 6 раз «против» и 1621 раз он не голосовал, что составляет 95,3% от общего числа голосований», — сказал политолог «Газете.Ru»

Позже депутат Лебедев объяснил корреспонденту издания, что голосует лишь в тех случаях, когда поддерживает законопроект. В остальных случаях от голосования он воздерживается.

«Наша фракция априори никогда не нажимает кнопки, когда мы голосуем «против» или воздерживаемся. Мы голосует только тогда, когда мы голосуем «за». Поэтому если смотреть по такой статистике, то да, голосований будет крайне мало. Но количество голосований ни о чем не говорит. Какая разница, сколько раз депутат проголосовал? Я не вижу смысла в подобного рода исследованиях. Что нашему избирателю дает статистика о том, что я проголосовал не тысячу раз, а девять? Ничего! За те законопроекты, которые я считаю нужными, — я всегда голосую», — подчеркнул Лебедев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат Лебедев не согласен со званием «главного прогульщика» Госдумы