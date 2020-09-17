Европарламент не признал Лукашенко президентом
Ольга Якушева
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Европарламент постановил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживает введение против него санкций, передает РИА «Новости».
Резолюцию по Белоруссии поддержали 532 европарламентария (75%).
Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже институтами ЕС.
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