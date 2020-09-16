У Кремля пока нет позиции по вопросу переноса единого дня голосования

У Кремля нет четкой позиции по вопросу переноса единого дня голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Четкой позиции нет, пока обсуждается на уровне экспертов», — сказал он.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Согласно принятым поправкам, теперь многодневными будут не только местные, но и думские выборы.

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться до трех дней.

В таком случае подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

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