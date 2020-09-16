Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правила въезда на территорию РФ будут изменены для иностранцев, которые являются родственниками россиян, сообщает «Интерфакс».

Родственники россиян получат долгосрочные визы сроком до года. Это касается супругов, родителей, детей, братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также внуков, которые имеют гражданство другого государства.

Кроме того, по его словам, будет отменена норма закона, из-за которой каждые три месяца иностранцам приходилось выезжать за пределы России для сохранения права на получение визы.

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