Лавров и глава МИД Италии обсудили ситуацию в Белоруссии

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо обсудил ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте дипведомства России.

Министры в разговоре указали на важность отсутствия любых попыток вмешательства в политические процессы страны, в том числе, чтобы помешать обществу регулировать происходящее самостоятельно.

Кроме того, главы МИД назвали перспективной идею проведения в Белоруссии конституционной реформы. По их мнению, она может поспособствовать продвижению общенационального диалога и привести к обоюдному согласию.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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