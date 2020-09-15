Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил назвать новый режим санкций Евросоюза за нарушение прав человека «списком Навального» — по аналогии со «списком Магнитского». Об этом пишет ТАСС.

«ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США», — сказал Боррель.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопросы к немцам»: глава СВР опроверг «отравление» Навального

— В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

— Песков не связывает отмену визита Лаврова в Германию с ситуацией с Навальным