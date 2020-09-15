National Interest назвал «ночной кошмар» США в Арктике

Эксперт журнала The National Interest Майкл Лайонс назвал «ночным кошмаром» для США противостояние России в Арктике.

По его словам, американские политики мало уделяют внимания на Арктику, в то время как этот регион «играет ключевую роль в политике мировых держав».

«К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников», — заявил эксперт.

Лайонс напомнил, что в распоряжении береговой охраны США есть только два ледокола, а у российского флота как минимум 40 таких судов.

Еще одной проблемой он назвал Китай, который в 2018 году провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы «Полярный Шелковый путь». Очевидно, что Пекин сотрудничает в Москвой в Арктике и стремиться стать важным игроком в этом регионе, добавил автор материала.

«Перспектива совместного российско-китайского вызова интересам Соединенных Штатов в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар, противостоять которому Америка совершенно не готова», — заключил Лайонс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Направили бомбардировщики: США готовятся к баталиям в Арктике

— Глава Пентагона заявил, что США должны противостоять РФ и КНР во всем мире

— На севере России прошли межвидовые учения по обороне объекта в Арктике