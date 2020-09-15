В предвыборной рекламе Трампа использовались изображения российских самолетов

В недавней рекламе предвыборной кампании президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, призывающей к поддержке американских военных, были использованы фотографии истребителей и оружия российского производства, передает Politico со ссылкой на экспертов.

Призыв на картинке гласит: «Поддержи наши войска».

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», — заявил изданию Пьер Спрей, который помогал проектировать самолеты F-16 и A-10 для ВВС США.

Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий в Москве также подтвердил Politico, что самолеты являются российскими МиГ-29. Более того, он заметил, что солдат на крайнем правом фланге несет штурмовую винтовку АК-74.

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