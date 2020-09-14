Песков заявил, что Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Кремль считает президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным главой государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии и является визави президента Путина в межгосударственных отношениях», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва считает «гражданами братской нам Белоруссии» как тех, кто не согласен с результатами президентских выборов в республике, так и тех, кто поддерживает их.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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