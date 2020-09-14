Захарова назвала отговоркой предложение МИД ФРГ к РФ обращаться в ОЗХО по Навальному

Глава МИД России Мария Захарова считает, что заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москве нужно обращаться в ОЗХО с запросами о состоянии блогера Алексея Навального, является отговоркой. Об этом она сказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Дипломат отметила, что уже «хочется подобрать выражения и покрепче», «учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса», которые в настоящее время «все наблюдают».

«Потому что так нельзя», — подчеркнула Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Новость дополняется.

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