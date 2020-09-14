Бывшего главу офиса Зеленского Богдана допросили в Госбюро расследований
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Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Богдана допросили в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу бюро.
Отмечается, что ему задали вопросы как свидетелю по обстоятельствам возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти.
Богдан заявил, что подобной информацией не обладает, подтверждений и доказательств о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц у него нет.
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