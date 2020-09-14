Губернатором Ростовской области стал Василий Голубев
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Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев победил на выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Андрея Бурова.
Голубев набрал 65,6% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Явка на выборах превысила 43%.
Василий Голубев занимает должность губернатора Ростовской области с 2010 года.
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