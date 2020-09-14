Глава Минцифры объяснил смену названия ведомства

Изменение сокращенного названия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России произошло для того, чтобы слово «цифра» стало главным. Об этом заявил руководитель ведомства Максут Шадаев, передает РИА «Новости».

Минкомсвязи сменило название на Минцифры России.

«Это больше акцент на то, что у нас цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая трансформация в последнем указе президента», — сказал глава ведомства.

Он напомнил, что цифровая трансформация является одной из пяти целей национального развития до 2030 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минкомсвязь переименовали в Минцифры