В Колорадо запретили почтовую рассылку материалов с «дезинформацией» о выборах

Суд в американском штате Колорадо временно запретил почтовой службе осуществлять рассылку с «дезинформацией» об условиях голосования на предстоящих выборах президента США. Об этом информирует телеканала CNN со ссылкой на документ.

Ранее госсекретарь штата Джена Грисуолд заявила, что против почтовой службы страны был подан судебный иск из-за информации о том, что местные жители получали ложную информацию о голосовании по почти.

Соответствующий запрет будет действовать до 22 сентября, в случае необходимости он может быть продлен. Как уточнила Грисуолд, суд принял решение, по которому «почтовая служба должна прекратить рассылку дезинформации избирателям Колорадо».

По данным CNN, в рассылаемых почтой карточках говорится, что избирателям стоит запрашивать бюллетени по почте по меньшей мере за 15 дней до выборов и отправлять не позднее семи дней до президентских выборов. Однако в Колорадо избиратели не должны запрашивать бюллетени и могут принести их на участки лично в день голосования.

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