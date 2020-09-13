Временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке

Временное правительство Ливии на востоке страны подало в парламент прошение об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление законодательного собрания.

Известно, что прошение уже передано спикеру парламента. Оно будет представлено на рассмотрение Совета парламента.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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