На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири закончилось голосование

Единый день голосования завершился на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, пишет ТАСС.

По данным ЦИК, на губернаторских выборах побеждают временно исполняющие обязанности глав субъектов.

На Камчатке, предварительно, явка достигла 35%, в Иркутской области — 30%, в Еврейской автономной области — 70,5%.

13 сентября в России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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