В Раде заявили о подготовке к силовому свержению Зеленского

Депутат Рады Ренат Кузьмин заявил о начале процесса насильственного свержения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

По словам парламентария, в этом направлении работает команда бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Кузьмин утверждает, что в органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, есть довольно большая группа людей, которые недовольны Зеленским и «готовы присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время». Он считает, что этим людям не хватает лишь повода для захвата власти, который, как указывает депутат, «легитимизировал бы их действия».

По мнению политика, команда Порошенко уже создает все необходимые условия для осуществления переворота. Кузьмин предполагает, что фракция бывшего украинского лидера в ближайшее время организует «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. В случае неудачи она обвинит действующий парламент в недееспособности и призовет людей выйти на улицы, считает политик.

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