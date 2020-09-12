В Москве на выборах 14 человек попытались проголосовать дважды

На довыборах муниципальных депутатов в Москве 14 человек попытались проголосовать дважды — электронно и досрочно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексея Венедиктова.

«В первый день было 9, сегодня было 5, итого — 14. Не удалось», — заявил Венедиктов.

Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы — Бабушкинский и Марьино. Они начались 11 сентября и закончатся в воскресенье.

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