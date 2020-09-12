Помпео проведет отдельные встречи с талибами** и правительством Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео отдельно встретится с делегациями талибов (организация запрещена в России)* (Талибан* — организация запрещена в РФ) и правительства Афганистана, прибывшими в Доху для участия в межафганских переговорах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Госдеп США.

Согласно сообщению Госдепа, после принятия участия в официальном старте переговоров Помпео встретится сначала с правительственной делегацией Афганистана, а потом с делегацией талибов*.

Кроме того, Помпео встретится с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан»* подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

Переговоры между афганским правительством и талибами о полном прекращении противостояния должны пройти в Дохе 12 сентября.

*Движение «Талибан» является террористическим. Оно запрещено в России и большинстве стран мира.

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