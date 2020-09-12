В Перу начался процесс импичмента президента

Конгресс (парламент) Перу начал процесс импичмента президента Мартина Вискарры из-за «моральной неспособностью» занимать этот пост. Заседание парламента транслировалось на канале в YouTube.

По законам Перу, для объявления импичмента необходимы голоса как минимум 52 депутатов.

Перу занимает пятое место по числу случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в стране заразились 710 067 человек, более 30 тыс. погибли.