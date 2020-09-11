Нетаньяху заявил об открытии «новой эры мира»

Соглашение Израиля и Бахрейна об установлении дипломатических отношений позволит открыть «новую эру мира». Об этом сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, которого цитирует ТАСС.

«Сегодня вечером мы достигли еще одного исторического соглашения с еще одной арабской страной — с Бахрейном», — начал Нетаньяху.

В этой «новой эре мира» израильский политик видит следующую схему: «мир за мир».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Бахрейн согласились на мирное соглашение. Он также отметил, что это вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней. 13 августа Израиль и ОАЭ также достигли мирного соглашения.

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