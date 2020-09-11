Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США

Глава МИД Сергей Лавров пошутил, что России обидно быть на втором месте в рейтинге стран, вмешивающихся в дела США, пишет РИА «Новости».

«Комментаторы задают вопросы политикам: «Кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?» Вот в этом «состязании» через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми», — сказал Лавров.

Ранее американская разведка заявила о вмешательстве России в предстоящие президентские выборы.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами считаются действующий глава государства Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИДе заявили, что стабилизация отношений России и США отдалилась

— МИД прокомментировал заявления США о вмешательстве России в выборы

— В Кремле прокомментировали выводы Microsoft о «вмешательстве» России в выборы в США