Песков заявил, что в планах Путина пока нет разговора с Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пока не планируют телефонных разговоров, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, пока в планах нет такого телефонного разговора», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь добавил, что «по всем актуальным вопросам осуществляются контакты».

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