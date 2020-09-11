Польский профессор испугался восстановления Российской Империи

Польский профессор из Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 заявил, что опасается восстановления Российской Империи в случае воссоединения России и Белоруссии.

«Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — выразил опасения Грохмальский.

По его мнению, Белоруссия в настоящее время является ключевым элементом европейской безопасности, и если русские «оккупируют» Минск, она окажется под угрозой.

Он пояснил, что появление независимых государств после распада СССР стало гарантом стабильности в регионе, но Россия разрушает ее «гигантской последовательной экспансией».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Русификация и белорусизация: есть ли в республике языковой вопрос

— Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в составе Российской империи