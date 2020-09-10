Публицист рассказал, как Трамп защитил принца Саудовской Аравии от конгресса

Президент США Дональд Трамп рассказал известному обозревателю Бобу Вудворду, что защитил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана от конгресса после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом информирует Business Insider со ссылкой на копию еще не вышедшей книги Вудворда «Ярость» (Rage).

По его словам, американский лидер связался с ним 22 января практически сразу после Всемирного экономического форума в Давосе. Во время беседы журналист задал президенту вопросы, связанные с убийством Хашукджи, в том числе, о роли в этом деле бен Салмана.

«Я смог заставить конгресс оставить его в покое. Я смог заставить их остановиться», — цитирует Трампа Вудворд.

Кроме того, глава Белого дома отмечал, что саудовский принц никогда не признает свою вину в возможной причастности к смерти оппозиционного журналиста.

«Но он будет говорить это вам, будет это говорить конгрессу, будет говорить это всем. Он никогда не говорил, что делал это», — говорил тогда американский лидер.

При этом он добавил, что сам не верит в виновность принца.

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