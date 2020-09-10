Байден обвинил Трампа в бездействии в борьбе с COVID-19

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику...Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию», — отметил Байден.

При этом он задался вопросом, сколько еще американцев должны погибнуть из-за того, что «президент Трамп лжет».

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 6 387 236 случаев COVID-19, 191 536 человек скончались, 2 387 479 — выздоровели.

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