Байден обвинил Трампа в бездействии в борьбе с COVID-19
Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Дональд Трамп заявлял, что не хотел говорить правду и создавать панику...Вместо этого он не делал ничего и создал катастрофическую ситуацию», — отметил Байден.
При этом он задался вопросом, сколько еще американцев должны погибнуть из-за того, что «президент Трамп лжет».
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 6 387 236 случаев COVID-19, 191 536 человек скончались, 2 387 479 — выздоровели.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп считает, что спас миллионы людей от COVID-19
— Трамп рассказал, почему скрывал реальную опасность коронавируса в начале года