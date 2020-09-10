С Колесниковой увиделся следователь по ее заявлению против белорусских силовиков
Следователь встретился с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой в связи с ее заявлением о возбуждении уголовного дела против силовиков. Об этом заявил штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в своем Telegram-канале.
Известно, что в четверг, 10 сентября, адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет Белоруссии заявление своей клиентки о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков по факту похищения и угрозы жизни.
Встреча с следователем состоялась после принятия заявления.
«Адвокат подала заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на теле Марии Колесниковой», — говорится в сообщении.
Известно также, что Казак находится под подпиской о неразглашении.
Бабариков также добавил, что Колесникова чувствует себя нормально, просит передать ей светлую и яркую одежду, «чтобы разбавить серые оттенки камеры».
9 сентября СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная считает дело абсурдным и расценивает происходившее как политическое преследование.
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