С Колесниковой увиделся следователь по ее заявлению против белорусских силовиков

Следователь встретился с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой в связи с ее заявлением о возбуждении уголовного дела против силовиков. Об этом заявил штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико в своем Telegram-канале.

Известно, что в четверг, 10 сентября, адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет Белоруссии заявление своей клиентки о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков по факту похищения и угрозы жизни.

Встреча с следователем состоялась после принятия заявления.

«Адвокат подала заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на теле Марии Колесниковой», — говорится в сообщении.

Известно также, что Казак находится под подпиской о неразглашении.

Бабариков также добавил, что Колесникова чувствует себя нормально, просит передать ей светлую и яркую одежду, «чтобы разбавить серые оттенки камеры».

9 сентября СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная считает дело абсурдным и расценивает происходившее как политическое преследование.

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