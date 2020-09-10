Литва назвала Тихановскую «избранным президентом» Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую избранным президентом республики, передает РИА «Новости».

В документе Вильнюс призывает международное сообщество поддержать Тихановскую и Координационный совет «в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента».

Авторы резолюции предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко как «аннексию страны».

Они также отмечают, что подписание новых договоров в Россией будет ограничивать суверенитет белорусского народа.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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