В ООН обеспокоены давлением на оппозицию в Белоруссии

Организация Объединенных Наций обеспокоена сообщениями о задержании оппозиционеров и протестующих в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, в ООН знают о задержаниях и давлении на оппозицию и представителей гражданского общества.

Дюжаррик отметил, что руководство ООН «поддерживает регулярные контакты с властями Белоруссии с самого начала кризиса и доводило до их сведения свою позицию».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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