В Совфеде высказались о продлении санкций ЕС против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о продлении санкций Евросоюза против России за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом пишет RT.

«Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что санкции имеют обратный эффект и вредят экономике Европы. По его словам, ограничения также не влияют на восстановление территориальной целостности Украины.

Ранее Евросоюз объявил о продлении санкций до 15 марта 2021 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. После этого США и Евросоюз ввели антироссийские санкции.

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