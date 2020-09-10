Зеленский и Меркель отметили общность взглядов по событиям в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонной беседы отметили общность взглядов относительно событий в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Кроме того, глава Украины сообщил, что его страна присоединилась к заявлению Евросоюза по президентским выборам в белорусском государстве.
В августе текущего года МИД Украины заявило, что результаты выборов в Белоруссии не вызывают доверия в белорусском обществе.
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